Раді пропонують визнати Путіна воєнним злочинцем

У Верховну Раду України внесений проєкт постанови про визнання президента Росії Володимира Путіна воєнним злочинцем «на підставі його протиправних дій в Україні».

Відповідну заяву парламенту пропонує ухвалити народна депутатка від «Слуги народу» Єлізавета Богуцька. Документ зареєстрований у парламенті 19 травня.

«Метою постанови є публічне затвердження злочинів президента Російської Федерації Володимира Путіна проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку і звернення до міжнародних інституцій з метою розслідування вказаних протиправних діянь та притягнення В.Путіна до відповідальності», – йдеться в повяснювальній записці до проєкту постанови.

Документ також пропонує звернутися до ООН, Європарламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, урядів і парламентів іноземних держав, до Міжнародного кримінального суду та Міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй про визнання Путіна воєнним злочинцем і сприяння притягненню його до відповідальності.

Україна звинувачує Росію у скоєнні звірств під час неспровокованого масштабного вторгнення і заявила, що виявила понад 10 тисяч можливих воєнних злочинів, вчинених російськими військовими. Росія заперечує напади на цивільних жителів, попри численні свідчення і докази.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 18 травня змогло підтвердити загибель 3811 і поранення 4278 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

У березні 2022 року президент США Джо Байден сказав, що вважає президента Росії Володимира Путіна «воєнним злочинцем». У відповідь речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав «неприпустимою» таку риторику.