Арестович вперше назвав загальну кількість втрат України у війні

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що, за його оцінкою, від початку бойових дій загинули до 10 тисяч українських військових. Про це він сказав ввечері 10 червня в розмові з правозахисником Марком Фейгіним.
«У нас на початку конфлікту гинули 100 на добу в середньому. Але в російській армії 1000 на добу гинули в перші 20-30 днів. Зараз 200-300 гинуть, не менше. Ну, подивився, за сьогодні тільки, щоправда, сьогодні нетиповий день, надто вже добре відпрацювала артилерія, тому осіб 600 за добу... Воно так і буде: один до п’яти, один до трьох, один до шести ось так коливатися», – сказав Арестович.
На запитання Фейгіна, чи можна, виходячи з цих підрахунків, сказати, що українська армія втратила до 10 тисяч військових, він відповів: «Так, десь так».
Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що зараз гинуть щодня від 100 до 200 українських військових. Це найбільша оцінка загиблих військовослужбовців України за час війни.
Президент України 1 червня заявив, що через війну щодня гине до 100 українських військових.
І Арестович, і Подоляк зазначили, що причина таких втрат – значна перевага російської армії у можливостях артилерії.
Тим часом Генштаб ЗСУ повідомляє, що від 24 лютого Росія втратила у війні проти України близько 32050 військових.
Напередодні видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.
Попередні західні оцінки російських втрат у другій половині травня становили 15 тисяч загиблих.
Російські війська втрачають особливо велику кількість живої сили та бойової техніки у нинішніх боях на заході Луганської області – в районі міст Сєвєродонецька та Лисичанська, де їм вдалося досягти певних успіхів та просунутися вперед, заявив співрозмовник видання.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 9151 жертву серед цивільних – 4169 загиблих і 4982 поранених – через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 1 червня, повідомили в УВКПЛ ООН.