Арестович вперше назвав загальну кількість втрат України у війні

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що, за його оцінкою, від початку бойових дій загинули до 10 тисяч українських військових. Про це він сказав ввечері 10 червня в розмові з правозахисником Марком Фейгіним.

«У нас на початку конфлікту гинули 100 на добу в середньому. Але в російській армії 1000 на добу гинули в перші 20-30 днів. Зараз 200-300 гинуть, не менше. Ну, подивився, за сьогодні тільки, щоправда, сьогодні нетиповий день, надто вже добре відпрацювала артилерія, тому осіб 600 за добу... Воно так і буде: один до п’яти, один до трьох, один до шести ось так коливатися», – сказав Арестович.

На запитання Фейгіна, чи можна, виходячи з цих підрахунків, сказати, що українська армія втратила до 10 тисяч військових, він відповів: «Так, десь так».

Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що зараз гинуть щодня від 100 до 200 українських військових. Це найбільша оцінка загиблих військовослужбовців України за час війни.

Президент України 1 червня заявив, що через війну щодня гине до 100 українських військових.

І Арестович, і Подоляк зазначили, що причина таких втрат – значна перевага російської армії у можливостях артилерії.

Тим часом Генштаб ЗСУ повідомляє, що від 24 лютого Росія втратила у війні проти України близько 32050 військових.

Напередодні видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Попередні західні оцінки російських втрат у другій половині травня становили 15 тисяч загиблих.

Російські війська втрачають особливо велику кількість живої сили та бойової техніки у нинішніх боях на заході Луганської області – в районі міст Сєвєродонецька та Лисичанська, де їм вдалося досягти певних успіхів та просунутися вперед, заявив співрозмовник видання.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.