Генштаб ЗСУ повідомляє про понад 32 тисячі загиблих військових РФ

Росія за добу втратила близько 150 своїх військових у повномасштабній війні проти України, найбільших втрат російські війська зазнали на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 11 червня.

Загалом від 24 лютого Росія втратила у війні проти України близько 32050 військових. Крім того, за даними Генштабу, серед втрат РФ:

1419 (+10 за добу) танків,

3466 (+16) бойових броньованих машин,

712 артилерійських систем,

222 РСЗВ,

97 засобів ППО,

212 літаків,

178 гелікоптерів,

579 (+7) БПЛА оперативно-тактичного рівня,

125 крилатих ракет,

13 кораблів /катерів,

2448 (+10) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,

54 одиниці спеціальної техніки.

У Генштабі ЗСУ додали, що дані уточнюються.

Напередодні видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Попередні західні оцінки російських втрат у другій половині травня становили 15 тисяч загиблих.

Російські війська втрачають особливо велику кількість живої сили та бойової техніки у нинішніх боях на заході Луганської області – в районі міст Сєвєродонецька та Лисичанська, де їм вдалося досягти певних успіхів та просунутися вперед, заявив співрозмовник видання.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

Так само не відомі точні дані втрат України. Раніше президент Володимир Зеленський казав, що щодня на розв’язаній Росією війні в Україні гине 60-100 українських військових, ще 500 – зазнають поранень.