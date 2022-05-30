РФ зазнала в Україні нищівних втрат серед середнього та молодшого офіцерського складу – розвідка Британії

Під час бойових дій в Україні російські збройні сили зазнали нищівних втрат серед середнього та молодшого офіцерського складу, повідомило у твітері британське Міноборони з посиланням на дані розвідки.

«Росія, ймовірно, зазнала нищівних втрат серед своїх військових середнього та молодшого офіцерського складу в конфлікті. Командири бригад і батальйонів, швидше за все, висуваються на передову, оскільки несуть безкомпромісний рівень відповідальності за дії своїх підрозділів», – йдеться повідомленні.

У розвідці додали, що аналогічно представникам молодшого офіцерського складу доводилося керувати тактичними діями найнижчого рівня, оскільки в армії не вистачає якісно підготовлених кадрів та уповноважених унтер-офіцерів (сержантів), які виконують цю роль у збройних силах західних країн.

«Втрата значної частини молодого покоління професійних офіцерів, ймовірно, посилить поточні проблеми з модернізацією підходу до командування та контролю. Тому батальйонні тактичні групи (БТГ), які відновлюються в Україні з кількох вцілілих підрозділів, ймовірно, будуть менш ефективними через брак молодших керівників», – вказують у британській розвідці.

Розвідники вважають, що з огляду на численні повідомлення про «локальні заколоти» серед російських військових в Україні, брак досвідчених і надійних командирів взводів і рот ці фактори призведуть до подальшого зниження морального духу та погіршення дисципліни.

23 травня в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомили, що Росія за три місяці своєї масштабної війни проти України, ймовірно, втратила загиблими стільки ж військових, скільки Радянський Союз під час його дев’ятирічної війни в Афганістані.

Український Генштаб каже про понад 30 тисяч загиблих вояків РФ.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Перевірити дані сторін із незалежних джерел наразі неможливо.