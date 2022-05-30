Українські військові кажуть, що найбільших втрат за добу війська РФ зазнали на Запорізькому напрямку

Найбільші втрати в армії РФ, яка вторглася в Україну, за минулу добу спостерігалися на Запорізькому напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.05 орієнтовно склали в межах особового складу близько 30 350 (+200 – за минулу добу) осіб», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, станом на ранок 30 травня Росія втратила:

1349 танків,

3282 бойові броньовані машини,

643 артилерійські системи,

205 РСЗВ,

93 засоби ППО,

207 літаків,

174 гелікоптери,

507 БПЛА оперативно-тактичного рівня,

118 крилатих ракет,

13 кораблів /катерів,

2258 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,

48 одиниць спеціальної техніки.

У Генштабі додали, що дані уточнюються.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Перевірити дані сторін із незалежних джерел наразі неможливо.

23 травня в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомили, що Росія за три місяці своєї масштабної війни проти України, ймовірно, втратила загиблими стільки ж військових, скільки Радянський Союз під час його дев’ятирічної війни в Афганістані.