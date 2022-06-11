Подоляк назвав «реальні цілі Росії в цій війні»

Антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк назвав «реальні цілі» Росії в нинішній війні проти України.

«Забудьте про «денацифікацію». Реальні цілі Росії в цій війні:

захоплення українських територій;

знищення промислового потенціалу та інфраструктури;

крадіжка продовольства та металу;

масові вбивства;

міграційна криза.

То про що домовлятися з тим, хто прийшов тебе вбити?» – написав він у твітері.

4 червня стало відомо, що Євросоюз, США і Велика Британія останні кілька тижнів регулярно проводять зустрічі, на яких обговорюють план припинення війни Росії проти України шляхом переговорів.

За словами співрозмовників американського телеканалу CNN, під час зустрічей, зокрема, обговорювали план Італії, який передбачає повну автономію Криму та Донбасу, за умови визнання Москвою цих територій частиною України.

Як пише CNN, мета цих зустрічей – визначити приблизні параметри плану мирного врегулювання, який можна було б запропонувати Україні для подальшого обговорення.

17 травня радник голови Офісу президента та член делегації України на переговорах із Росією Михайло Подоляк у коментарі Радіо Свобода повідомив, що ​політичні переговори між Україною та Росією наразі «на паузі» і продовжаться, коли «буде конкретика».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Захід посилив санкції проти Росії після міжнародного засудження масових страт цивільних жителів на вулицях Бучі, під Києвом та в інших населених пунктах, які після тимчасової окупації залишили російські війська.