У Зеленського пояснили, чому Європа хоче швидкого миру між Україною та Росією

Європа хоче якнайшвидшого підписання мирних угод між Україною та Росією через три головні фактори. Про це в ефірі телемарафону заявив антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Ця інормаційна програма спирається на страх Європи перед Росією, який ще залишився. Другий фактор – втома, яка примушує думати Європу, як цю війну пошвидше завершити. І третє – це російські гроші, які почали вже потроху працювати на європейські країни і вони примушують людей говорити дійсно дивні для нас речі», – зазначив радник керівника ОП.

Але, за словами Подоляка, тиснути у таких питаннях на президента Володимира Зеленського «немає сенсу».

4 червня стало відомо, що Євросоюз, США і Велика Британія останні кілька тижнів регулярно проводять зустрічі, на яких обговорюють план припинення війни Росії проти України шляхом переговорів.

За словами співрозмовників американського телеканалу CNN, під час зустрічей, зокрема, обговорювали план Італії, який передбачає повну автономію Криму та Донбасу, за умови визнання Москвою цих територій частиною України.

Як пише CNN, мета цих зустрічей – визначити приблизні параметри плану мирного врегулювання, який можна було б запропонувати Україні для подальшого обговорення.