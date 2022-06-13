Війська РФ перегруповуються на Донецькому напрямку, намагаючись оточити ЗСУ – Генштаб

Російські військові на Донецькому напрямку здійснюють перегрупування підрозділів і посилюють угруповання, намагаються оточити підрозділи українських військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське, повідомив ввечері 13 червня Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Сєвєродонецькому напрямку противник вів штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, здійснив наступ на позиції наших військ у районі Метьолкіного, успіху не мав. На Бахмутському напрямку ворог продовжував обстріли позицій наших військ із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Використовуючи результати вогневого ураження, вів бойові дії на напрямках населених пунктів Тошківка – Устинівка, Оріхове – Золоте, Комишуваха – Врубівка, Василівка – Білогорівка, Ниркове – Миколаївка, Доломітне – Новолуганське, успіху не мав», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на Слов’янському напрямку загарбники здійснили спробу ведення штурмових дій в Богородичному, успіху не мали, відійшли, закріплюються в північно-західній частині населеного пункту.

«На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках агресор активних дій не вів. З метою сковування та недопущення перекидання наших військ на інші напрямки здійснював обстріли із застосуванням мінометів, ствольної та реактивної артилерії», – йдеться у вечірньому зведенні.

У Генштабі ЗСУ також наголошують, що РФ має «суттєві проблеми» з комплектуванням підрозділів, що здійснюють штурмові дії на територіях Донецької та Луганської областей.

Вранці 13 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що армія РФ відтіснила ЗСУ з центру Сєвєродонецька.

Президент України Володимир Зеленський назвав бій за Сєвєродонецьк одним із найважчих з початку повномасштабного російського вторгнення і вирішальним для долі Донбасу.