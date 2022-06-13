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Шість кораблів РФ із крилатими ракетами перебувають у Чорному морі – Міноборони

«Їхній можливий сумарний ракетний залп становить до 36 ракет»

У Чорному морі перебувають шість російських кораблів із можливим сумарним залпом до 36 ракет, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

«У готовності до можливого застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря станом на сьогодні перебувають шість кораблів, які несуть крилаті ракети морського базування типу «Калібр». Їхній можливий сумарний ракетний залп становить до 36 ракет», – сказав Мотузяник на брифінгу 13 червня.

Він нагадав, що 12 червня чотири дальні бомбардувальники Ту-22М3 із акваторії Азовського моря запустили щонайменше три крилаті ракети Х-22 по території України у Селідовому і Покровську на Донеччині.

«Крім того, 11 червня з акваторії Чорного моря було випущено до чотирьох ракет морського базування типу «Калібр» по об’єктах цивільної та військової інфраструктури України в Тернопільській області», – сказав речник.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії 2606 російських крилатих ракет вдарили по Україні.

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