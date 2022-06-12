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Зеленський: з 24 лютого 2606 російських крилатих ракет вдарили по Україні

Наслідки російського ракетного удару по Миколаєву, 29 березня 2022 року

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що від початку повномасштабного вторгнення Росії 2606 російських крилатих ракет вдарили по Україні.

«Україні потрібні системи сучасної протиракетної оборони. Постачання таких систем було можливим і цьогоріч, і минулого року, і ще раніше. Чи отримали ми їх? Ні. Чи потрібні вони нам? Так. Набралося 2606 ствердних відповідей на це запитання у вигляді різних російських крилатих ракет, які вдарили по українських містах, по селах від 24 лютого. Це життя, які можна було б врятувати, це трагедії, яким можна було б запобігти, якби до України дослухалися», – сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський наголошує, що ключова тактична мета російських військ не змінилася – вони тиснуть у Сєвєродонецьку, там тривають дуже жорстокі бої буквально за кожен метр, а також тиснуть у напрямку на Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ.

«Російська армія пробує завести на Донбас резервні сили. Але які в них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій слабо підготовлених строковиків і тих, кого зібрали шляхом прихованої мобілізації… І це означає лише одне: Росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових. У жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали», – зазначив він.

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 4302 і поранення 5217 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 8 червня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні дані щодо загиблих – значно вищі.

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