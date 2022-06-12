Зеленський: з 24 лютого 2606 російських крилатих ракет вдарили по Україні

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що від початку повномасштабного вторгнення Росії 2606 російських крилатих ракет вдарили по Україні.

«Україні потрібні системи сучасної протиракетної оборони. Постачання таких систем було можливим і цьогоріч, і минулого року, і ще раніше. Чи отримали ми їх? Ні. Чи потрібні вони нам? Так. Набралося 2606 ствердних відповідей на це запитання у вигляді різних російських крилатих ракет, які вдарили по українських містах, по селах від 24 лютого. Це життя, які можна було б врятувати, це трагедії, яким можна було б запобігти, якби до України дослухалися», – сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський наголошує, що ключова тактична мета російських військ не змінилася – вони тиснуть у Сєвєродонецьку, там тривають дуже жорстокі бої буквально за кожен метр, а також тиснуть у напрямку на Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ.

«Російська армія пробує завести на Донбас резервні сили. Але які в них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій слабо підготовлених строковиків і тих, кого зібрали шляхом прихованої мобілізації… І це означає лише одне: Росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових. У жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали», – зазначив він.