РФ має напоготові в морі 40 крилатих ракет – ОК «Південь»

Росія має напоготові у морі 40 крилатих ракет, а також у готовності один великий десантний корабель, повідомило оперативне командування «Південь» станом на 12:00 10 червня.

«Корабельне угруповання чорноморського флоту рашистів, посилене ще одним підводним човном – носієм крилатих ракет, продовжує тримати блокаду північно-західної частини Чорного моря. Загроза ракетних ударів з моря залишається високою. 40 крилатих ракет напоготові, також в готовності – один ВДК», – йдеться в повідомленні.

6 червня у Міноборони України повідомляли, що в акваторії Чорного моря Росія утримує п’ять кораблів із можливим сумарним залпом до 34 КРМБ типу «Калібр».

9 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що російські військові випустили по Україні близько 2600 різних ракет від початку повномасштабного вторгнення.