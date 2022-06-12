РФ перекинула до Сєвєродонецька до 7 БТГ, але ЗСУ їх зупинили – Залужний



Росія перекинула до Сєвєродонецька до семи батальйонно-тактичних груп, але Збройні сили України змогли їх зупинити, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.



«Противник сконцентрував головні зусилля на півночі Луганської області... Складна ситуація, зокрема, у місті Сєвєродонецьк. Туди ворогом було перекинуто до 7 батальйонно-тактичних груп. Незважаючи на щільний вогонь, нам вдалося зупинити супротивника», – написав Залужний у фейсбуці за підсумками переговорів із головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.



«Зазнаючи невдач на Луганському напрямку, російські окупаційні війська відновили обстріли житлових кварталів Харкова, що вимагає від нас адекватних дій», – додав він.

Залужний зауважив, що противник «масово застосоває артилерію і, на жаль, має десятикратну вогневу перевагу. Але, попри все, ми продовжуємо утримувати позиції».

Він вкотре повторив генералу Марку Міллі прохання у найкоротші терміни допомогти Україні отримати більше артилерійських систем калібру 155 мм.

У Міноборони Британії 12 червня звернули увагу, що Росія використовує свою перевагу у співвідношенні сил і артилерії для поступового захоплення території в Сєвєродонецьку та навколо нього.

За даними керівника військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександра Стрюка, станом на 12 червня більше третини Сєвєродонецька контролюють ЗСУ, близько двох третин займають російські війська, тривають вуличні бої.

Підготовку військ РФ до наступу на Сєвєродонецьк Генштаб ЗСУ фіксував ще у квітні, 26 травня окупанти дісталися міста.