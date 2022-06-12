Ситуація у Сєвєродонецьку кардинально ситуація не змінилася, тривають вуличні бої – Стрюк



У Сєвєродонецьку кардинально ситуація не змінилася, тривають вуличні бої, повідомив керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк.

«Ситуація кардинально не змінилася. Поки що більше третини міста контролюють наші ЗСУ, близько двох третин займають рашисти, на жаль. Наші хлопці міцно тримають лінію оборони, проводять певні військові операції», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, з трьох мостів, які ведуть до Сєвєродонецька, цілим залишається лише один.

9 червня Олександр Стрюк повідомив, що Збройні сили України контролюють близько третини міста.

Підготовку військ РФ до наступу на Сєвєродонецьк Генштаб ЗСУ фіксував ще у квітні, 26 травня окупанти дісталися міста.

Водночас фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 28 травня заявили, що після завершення битви за Сєвєродонецьк, незалежно від того, на чиєму боці буде місто, російський наступ на оперативному та стратегічному рівнях, найімовірніше, досягне кульмінації, що дасть Україні шанс відновити контрнаступ на оперативному рівні, щоб відкинути російські війська.

Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема захоплення Києва, через запеклий опір українців.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.