РФ намагається збільшити свої війська в Україні, але це може погано вплинути на їхню бойову міць – британська розвідка

Росія прагне збільшити чисельність своїх військ в Україні, але це може зменшити «довгострокову здатність формувань відновлювати бойову міць», повідомляє міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

«Росія продовжує прагнути створити більше бойових підрозділів для розгортання в Україні. В останні тижні, ймовірно, почалася підготовка до розгортання третього батальйону у деяких бойових порядках. Більшість бригад, як правило, задіюють в операціях максимум два зі трьох батальйонів», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в твіттері.

У британській розвідці зауважують, що треті батальйони в складі бригад часто не повністю укомплектовані – Росії, ймовірно, доведеться покладатися на новобранців або мобілізованих резервістів для розгортання цих підрозділів в Україні.

«Одночасне розгортання всіх трьох батальйонів, ймовірно, зменшить довгострокову здатність формувань відновлювати бойову міць після операцій», – додають у розвідці.

У Міноборони Британії також зауважують, що Росія використовує свою перевагу у співвідношенні сил і артилерії для поступового захоплення території в Сєвєродонецьку та навколо нього.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури. При цьому Москва заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».