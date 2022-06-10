Україна має одну артилерійську одиницю на 10-15 російських – ГУР

Україна на фронті має одну артилерійську одиницю на 10-15 російських, повідомив заступник керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю The Guardian.

За його словами, наразі триває артилерійська війна, і Україна поступається Росії з точки зору артилерії.

«Тепер усе залежить від того, що нам дає [Захід], – сказав Скібіцький. – В України є одна артилерійська одиниця на 10-15 російських артилерійських одиниць. Наші західні партнери віддали нам близько 10% того, що вони мають».

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За його словами, Європа також постачає снаряди нижчого калібру, але оскільки там вони закінчуються, то «кількість стає меншою».

Заступник голови військової розвідки України наголосив на необхідності постачання Заходом Україні реактивних систем великої дальності для знищення російських артилерійських установок здалеку.

«Якщо вони (російські війська – ред.) досягнуть успіху на Донбасі, вони можуть використати ці території для наступу на Одесу, Запоріжжя, Дніпро, – сказав Скібіцький. – Їхня мета – вся Україна і не тільки».

Українська військова розвідка вважає, що Росія може продовжувати війну нинішніми темпами, не виробляючи більше зброї і не мобілізуючи населення, ще один рік.

Скібіцький не виключає можливості, що Росія заморозить війну на певний період, щоб переконати Захід скасувати санкції. «Але потім вони почнуть знову – подивіться на останні вісім років», – додав він.

Як стало відомо 2 червня, США надають Україні ракетні системи M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), але з ракетами дальністю не З00 кілометрів, як просила Україна, а 80.

За даними Білого дому, Україна «запевнила» Вашингтон, що американські ракети випущені з HIMARS, не будуть запущені для удару по цілях на території Росії.

Президент Володимир Зеленський подякував США за це рішення, зазначивши, що HIMARS допоможуть рятувати життя людей в Україні.

Пізніше Велика Британія оголосила, що передасть Україні реактивні системи залпового вогню M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км.