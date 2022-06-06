Британія надасть Україні РСЗВ, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км

Велика Британія передасть Україні реактивні системи залпового вогню M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км, повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

«Оскільки тактика Росії змінюється, має змінюватися наша підтримка України. Ці потужні реактивні системи залпового вогню дадуть змогу нашим українським друзям краще захистити себе від жорстокого застосування далекобійної артилерії, яку путінські війська без розбору використовували для знищення міст», – сказав Воллес, повідомляє пресслужба британського уряду.

За повідомленням, Британія також обіцяє надати боєприпаси M31A1 у великій кількості.

Зазначається, що це рішення було тісно узгоджено з рішенням США надати Україні системи HIMARS.



Прем'єр Борис Джонсон зауважив, що Британія не може стояти осторонь, поки російська артилерія стирає з лиця землі міста і вбиває мирних жителів.



«Велика Британія подарує Збройним силам України реактивні системи залпового вогню, щоб вони могли ефективно відбивати наступ Росії», – написав Джонсон у твіттері.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс раніше заявляла, що потрібно бути «непохитними у забезпеченні перемоги України військовою допомогою та санкціями». Вона переконана, що російську агресію не можна втихомирити, на неї необхідно відповідати силою.