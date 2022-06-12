Через ракетний удар по Тернопільщині постраждали як цивільні, так і військові – ОВА

Унаслідок ракетного удару по Чорткову постраждали 23 людини – як цивільні, так і військові, уточнив в телеграмі голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.



Раніше повідомлялось про 22 постраждалих.



За даними ОВА, усі поранені отримали ушкодження легкого та середнього ступеня важкості. Десятеро постраждалих досі перебувають у лікарнях.

Володимир Труш повідомив, що сім'я 12-річної дівчинки, яка також постраждала через атаку, після початку повномасштабного вторгнення приїхала до Чорткова з Харкова.

Пізно ввечері 11 червня по Чорткові Тернопільської області було завдано ракетний удар. За даними ОВА, було чотири «прильоти», попередньо, всі ракети вилетіли з акваторії Чорного моря. Внаслідок цієї атаки зруйновано частину військового об’єкту, постраждали чотири 5-поверхові будинки з цивільним населенням. Поранені 22 людини, серед поранених – дитина віком 12 років.

Першої атаки військ РФ Тернопільщина зазнала 3 квітня – була спроба зруйнувати один з об’єтків критичної інфраструктури у Тернополі.