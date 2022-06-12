Ракетний удар по Тернопільщині: влада показала наслідки – відео

Голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш оприлюднив відео, на якому зафіксовані наслідки ракетного удару у Чорткові.



«На відео п'ятиповерхові будинки, де під час обстрілу чотирма ракетами перебували мирні жителі з дітьми. Цілу ніч на місці події працювали ДСНС, поліція, сапери та інші служби», – написав він у телеграмі.



За його даними, ліквідація наслідків ракетного удару триває, працює комісія з оцінки вартості збитків майна.



Володимир Труш повідомив, що газо- та водопостачання у Чорткові відновлено.

Пізно ввечері 11 червня по Чорткові Тернопільської області було завдано ракетний удар. За даними ОВА, було чотири «прильоти», попередньо, всі ракети вилетіли з акваторії Чорного моря. Внаслідок цієї атаки зруйновано частину військового об’єкту, постраждали чотири 5-поверхові будинки з цивільним населенням. Поранені 22 людини, серед поранених – дитина віком 12 років.

3 квітня Тернопільщина зазнала першої атаки військ РФ – була спроба зруйнувати один з об’єтків критичної інфраструктури у Тернополі.