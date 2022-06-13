Чого хоче досягти Росія обстрілами Прилук, Чорткова та інших міст?

Прилуки, Чортків, Зеленодольск ... Яка мета цих обстрілів?

Російські війська завдали удару трьома ракетами по Прилуках Чернігівської області, повідомили в облдержадміністрації. За даними голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, наразі інформація щодо руйнувань та можливих постраждалих уточнюється.

Через ракетні удари є загроза розповсюдження пожежі. Через це у деяких селах Прилуцького району проводять евакуацію. Вона нині оголошена у селах Заїзд, Петрівське, Тихе та Сухоставець.

Про це у програмі Свобода Live:

Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківка. Що на Донбасі?

Згідно з інформацією Генерального штабу ЗСУ російські війська за підтримки артилерії вели штурм Сєвєродонецька і відтіснили українські підрозділи з центру міста.

Також армія РФ обстрілювала з артилерії позиції ЗСУ у районах Лисичанська, Сєвєродонецька та Тошківки. За інформацією Інституту вивчення війни Дії російських військ свідчать про те, що армія країни агресорки продовжить і посилить наступи на Слов’янськ і Сіверськ.

Чи може повістка в армію бути покаранням?

Після публічного інтиму на одному із пляжів Одеси чоловікові та жінці вручили повістки в армію, про це повідомили в Одеській ОВА. За інформацію речника адміністрації Сергія Братчука чоловік та жінка мають пройти медичну комісію. Кілька днів перед цим випадком повістки в тій же Одесі вручили учасникам бійки поблизу нічого клубу Аркадія. Однак після оголошення такого рішення, в соціальних мережах почали ставити під сумнів доцільність таких «покарань».

Чи потрібні в ЗСУ люди, які вчиняють правопорушення в мирних містах?

Про все це в програмі Свобода Live.