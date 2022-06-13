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В Україні через російські обстріли пошкоджені 43 виші, п’ять із них зруйновані – МОН

Будівля Харківського національного університету імені Каразіна, 3 червня 2022 року

В Україні 43 заклади вищої освіти пошкоджені в умовах постійних обстрілів і бомбардувань регіонів України російськими загарбниками, із них п’ять – зруйновані повністю, повідомив 13 червня міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, найбільше постраждали університети:

  • Харківської області (один заклад зруйнований, 19 – пошкоджені);
  • Донецької (шість – пошкоджені);
  • Запорізької (чотири – зруйновані);
  • Чернігівської (три – пошкоджено);
  • Миколаївської (три – пошкоджено).

«Окупанти руйнують усе: навчальні кабінети, обладнання, спортивні зали, гуртожитки, актові зали та подвір’я, на яких випускники мріяли у святковому форматі отримувати дипломи», – написав Шкарлет у телеграмі.

Вранці 13 червня в Офісі генпрокурора повідомили, що через бомбардування та обстріли з боку російських військ в Україні загалом пошкоджений 1971 заклад освіти, з них 194 – зруйновані повністю.

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