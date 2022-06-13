ОГП: 288 дітей загинули через війну РФ проти України

В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, що триває від 24 лютого, 288 дітей загинули та понад 527 зазнали поранень. Про це 13 червня повідомили в Офісі генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

Станом на ранок 13 червня більш ніж 815 дітей постраждали через війну, йдеться в повідомленні.

«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 218, Харківській – 166, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 54, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17. 12 червня внаслідок артилерійського обстрілу м. Лисичанськ Луганської області військовими РФ загинув 6-річний хлопчик. 11 червня через обстріл м. Чортків Тернопільської області отримала поранення 12-річна дівчинка. У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що 20 березня внаслідок обстрілу м. Маріуполь Донецької області зазнав травмувань 8-річний хлопчик. Також стало відомо про поранення внаслідок обстрілів ще 17 дітей на Харківщині», – розповіли в ОГП.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.