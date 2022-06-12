Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Через російський обстріл Лисичанська загинула 6-річна дитина – Гайдай

За даними Сергія Гайдая, російські війська «потужно обстрілюють» Лисичанськ

Через обстріл військами РФ Лисичанська загинула шестирічна дитина, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Лисичанськ рашисти потужно обстрілюють, сьогодні від ворожого вогню загинула шестирічна дитина», – написав він у телеграмі.

За даними Гайдая, на території заводу «Азот» у Сєвєродонецьку залишаються близько 500 мирних жителів, з них 40 – це діти, іноді військовим вдається когось евакуювати. Але організованої евакуації з Сєвєродонецька немає.

«Зважаючи на останні події, єдиний варіант виходу з міста – це пішки вцілілим мостом, бо автобуси не проїдуть – але це вкрай небезпечно. Ми проробляємо можливість евакуації з обласного центру з Іриною Верещук. Маємо надію, що організований вихід із міста стане можливим, але для цього маємо отримати гарантії безпеки», – повідомив він.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

В ООН станом на 10 червня підтвердити загибель 4302 і поранення 5217 цивільних жителів через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG