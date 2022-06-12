Через російський обстріл Лисичанська загинула 6-річна дитина – Гайдай

Через обстріл військами РФ Лисичанська загинула шестирічна дитина, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Лисичанськ рашисти потужно обстрілюють, сьогодні від ворожого вогню загинула шестирічна дитина», – написав він у телеграмі.

За даними Гайдая, на території заводу «Азот» у Сєвєродонецьку залишаються близько 500 мирних жителів, з них 40 – це діти, іноді військовим вдається когось евакуювати. Але організованої евакуації з Сєвєродонецька немає.



«Зважаючи на останні події, єдиний варіант виходу з міста – це пішки вцілілим мостом, бо автобуси не проїдуть – але це вкрай небезпечно. Ми проробляємо можливість евакуації з обласного центру з Іриною Верещук. Маємо надію, що організований вихід із міста стане можливим, але для цього маємо отримати гарантії безпеки», – повідомив він.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

В ООН станом на 10 червня підтвердити загибель 4302 і поранення 5217 цивільних жителів через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.