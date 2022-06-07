Тривога і надія – соціологи розповіли, як українці почуваються щодо майбутнього

Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва 7 червня оприлюднив дані соціологічного дослідження «Самопочуття українців під час війни: емоції, очікування, особистий досвід – опитування у західних та центральних регіонах». Опитування було проведене серед 1000 респондентів, які репрезентують західні та центральні регіони України, похибку оцінюють у максимум 3,1%.

46% респондентів оцінюють політичну ситуацію в Україні як напружену, 26% – критичну чи вибухову, 13,5% – як благополучну чи спокійну.

«Коли респонденти думають про своє майбутнє чи майбутнє країни, то їх почуття балансують між надією та тривогою. Надію відчуває 51% респондентів у думках про своє майбутнє і 61% – у думках про майбутнє України. Тривога характерна майже для однакової частки – 50% у роздумах про своє майбутнє, але менше стосовно України – 46,5%», – зазначають автори дослідження.

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Більше оптимізму виявляють чоловіки та молодші респонденти, а також люди з вищим рівнем освіти.

«Загалом респонденти трохи більш впевнені у своїх емоціях стосовно держави, аніж свого майбутнього, що радше нетипово для соціальних досліджень», – йдеться в коментарі до результатів.

При цьому переважними емоціями за весь період війни 40,5% учасників назвали тривогу, 22% – надію, 17% – страх. Абсолютна більшість опитаних висловили тривогу за власне майбутнє.

«Емоція гніву вельми поширена серед респондентів. 46% респондентів скоріше відчували гнів станом на момент опитування і приблизно стільки ж – скоріше ні. Решта вагаються з відповіддю», – зазначають дослідники.

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При цьому безвихідь «скоріше відчувають» 24% учасників, «скоріше не відчувають» 67,5%.

Близько 5% учасників опитування планують виїзд за кордон, стільки ж – переїзд у межах України. При цьому респонденти з дітьми менш мобільні і рідше планують переїздити.

Серед інших результатів опитування:

близько 20% респондентів з більш безпечних регіонів втратили роботу або дохід через російську агресію, при цьому третина з них (майже 7% від загальної вибірки) знайшла іншу; 10,5% втратили роботу і поки не знайшли іншої, 3% формально працюють, але не отримують зарплату

близько 2/3 респондентів мають фінансові заощадження, але лише 11% з них мають достатньо, щоб прожити на них більше ніж пів року; у 9% із тих, хто мав заощадження, їх вистачить на тиждень

20,5% опитаних надавали як фізичну (власною працею), так і фінансову допомогу армії, територіальній оборони чи переселенцям; 24% докладались тільки фінансово, а 12,5% – тільки працею. Ще 11% не долучалися до волонтерства чи благодійності, але планують, 23% не долучалися і не планують

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».