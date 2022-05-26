Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

2% українців, «попри очевидні факти», добре ставляться до Росії – дослідження КМІС

80% тих, хто в лютому ставився до Росії позитивно, змінили ставлення на протилежне

Абсолютна більшість українців негативно ставляться до Росії, свідчить соціологічне дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Його результати установа оприлюднила 26 травня.

Опитування провели з 13 по 18 травня методом телефонних інтерв’ю. Соціологи опитали 2 тисячі респондентів по всіх регіонах України, окрім Криму та окупованих до 24 лютого регіонів Донбасу. Як зазначає КМІС, 4% респондентів на момент інтерв’ю були на окупованих територіях, але з більшістю окупованих районів була технічна можливість зв’язатися.

Судячи з інфографіки, яку оприлюднили автори дослідження, рівень ворожого ставлення до Росії сягнув максимуму з 2008 року – лише 2% ставляться до неї позитивно, 92% – негативно.

Читайте також: ВР ухвалила закон про заборону символіки Z та V з пропозиціями Зеленського

«Утім, важливо розуміти, що 2% – це близько 500 000 осіб, тобто достатньо істотна кількість в абсолютному вимірі все одно зберігає, попри очевидні факти, позитивне ставлення до агресора», – коментують автори.

Вони також опитали 513 респондентів, які на початку лютого, перед повномасштабним вторгнення, висловлювали своє ставлення до Росії. 80% тих, хто ставився до цієї країни позитивно, змінили ставлення на протилежне, так само відповіли 97% тих, хто раніше не міг визначитися.

Водночас, зазначають у КМІС, 3% тих, хто раніше заявляв про негативне ставлення, нині обрали варіант «важко сказати».

«У всіх регіонах України абсолютна більшість жителів погано ставляться до Росії, зокрема, на Півдні 90% погано ставляться, на Сході – 85% (у той час, як на початку лютого, відповідно, 45% і 53% добре ставилися до Росії). Відносно найбільше продовжують добре ставитися до Росії на Сході – 4%», – йдеться у висновках.

Інститут також оцінив емоції, які викликає в українців повномасштабна війна. Головними реакціями стали:

  • гнів, обурення, ненависть, відраза – 53% респондентів
  • гордість за Україну та її армію – 52%
  • тривога, страх, жах, 38%
  • шок – 19%
  • пригніченість, заціпеніння – 7%
  • сором – 6%
  • захват – 3%
  • інше – 3%

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Читайте також: 81% українців підтримують визнання ОУН-УПА учасниками боротьби за незалежність України – опитування

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Окрім того Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.

«Як політик він сформувався»_ що думають про Зеленського українці після 3 років президенства
Embed
«Як політик він сформувався»_ що думають про Зеленського українці після 3 років президенства

No media source currently available

0:00 0:02:44 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG