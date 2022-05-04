81% українців підтримують визнання ОУН-УПА учасниками боротьби за незалежність України – опитування

В Україні суттєво зросла підтримка визнання ОУН-УПА учасниками боротьби за незалежність України: 81% підтримують, лише 10% – проти, свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».

За даними соціологів, з 2010 року показник підтримки зріс у чотири рази, з 2015-го – вдвічі.

За даними опитування, українці позитивно ставляться до воїнів, які в різний час і у різних арміях захищали рідну землю від ворогів.

«Абсолютна більшість (96%) позитивно ставляться до воїнів сучасної української армії. Також у суспільстві домінує позитивне ставлення до воїнів радянської армії, які воювали з фашизмом (85%) і воїнів УПА (71%). І якщо в оцінках радянських воїнів та воїнів УПА залишаються регіональні відмінності, то щодо сучасних воїнів української армії спостерігається повний регіональний чи віковий консенсус», – йдеться в дослідженні.

Опитування проводили 27 квітня. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 3,1%.

Українська повстанська армія (УПА) – військово-політичне формування, що діяло на території України в 1942–1956 роках.

Метою створення УПА було об’єднання розрізнених збройних груп націоналістів під керівництвом ОУН(б). Своїм головним завданням УПА декларувала підготовку повстання після того, як комуністичний СРСР і нацистська Німеччина виснажать одне одного в кровопролитній війні. УПА виступала за створення самостійної соборної української держави, яка мала включати в себе всі етнічні українські землі.

Часом заснування вважають 14 жовтня 1942 року, а одним із останніх боїв УПА з військами НКВС був бій із метою заблокувати радянські військові колони до Угорщини для придушення антикомуністичного повстання 1956 року.