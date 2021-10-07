Львівським облрада проголосила 2022 роком УПА

Депутати Львівської обласної ради 7 жовтня більшістю голосів підтримали проголошення 2022 року роком Української повстанської армії. Наступного року виповнюється 80 років з часу створення УПА.

«Кожен українець має знати правду про УПА і ту роль, яку армія Нескорених відіграла в нашій історії та національно-визвольному русі, про її провідників та відомих борців за незалежність», – сказав голова комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції Святослав Шеремета.

13 липня депутати Львівської облради звернулися до Верховної Ради, Кабінету міністрів з проханням забезпечити належні організаційно-правові умови для вшанування на державному рівні 80-річчя створення УПА.

Українська повстанська армія (УПА) – військово-політичне формування, що діяло на території України в 1942–1956 роках.

Метою створення УПА було об’єднання розрізнених збройних груп націоналістів під керівництвом ОУН(б). Своїм головним завданням УПА декларувала підготовку повстання після того, як комуністичний СРСР і нацистська Німеччина виснажать одне одного в кровопролитній війні. УПА виступала за створення самостійної соборної української держави, яка мала включати в себе всі етнічні українські землі.

Часом заснування вважають 14 жовтня 1942 року, а одним із останніх боїв УПА з військами НКВС був бій із метою заблокувати радянські військові колони до Угорщини для придушення антикомуністичного повстання 1956 року.