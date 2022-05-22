ВР ухвалила закон про заборону символіки Z та V з пропозиціями Зеленського

Верховна Рада ухвалила закон про заборону символіки Z та V з пропозиціями президента України Володимира Зеленського. Як повідомив у Telegram, народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк, документ підтримали 313 депутатів. Представниця «Слуги народу» Олена Шуляк додала, що законопроєкт включає пропозиції президента.

Зокрема, у законі розширюється коло випадків, не заборонених для використання вказаної символіки, у разі використання її з легітимною метою та без ознак пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму. Йдеться про експозиції музеїв, тематичні виставки, бібліотечні фонди; наукову діяльність, в тому числі під час наукових досліджень та поширення їх результатів у не заборонений законодавством України спосіб; реконструкцію (зокрема історичну) історичних подій; посібники, підручники та інші матеріали наукового, освітнього і навчального характеру, які використовуються у навчальному, навчально-виховному та освітньому процесах.

Крім того, згідно із пропозиціями президента, запроваджується заборона на утворення і діяльність громадських об’єднань, мета або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни.

Також запроваджується заборона використання символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну у символіці громадських об’єднань.

14 квітня Верховна Рада ухвалила закон «Про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку РФ як держави-терориста, символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями РФ у війні проти України». 13 травня президент Володимир Зеленський наклав технічне вето на цей закон.

Літери латинського алфавіту V і Z, які російські війська використовують для маркування своєї техніки, почали асоціюватися з агресією Росії проти України після її початку 24 лютого.