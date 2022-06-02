Побільшало українців, які вважають мовне питання штучною проблемою – дослідження

Серед українців зросла впевненість у надуманості мовної проблеми в країні: у порівнянні з минулим роком кількість жителів Центральної та Західної України із такою думкою збільшилась з 27% до 44%. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Наразі мовне питання вважають однією з найгостріших проблем у країні лише 7 відсотків опитаних жителів Центральної та Західної України.

«Такі результати ще раз доводять, що нібито наявні існуючі мовні протиріччя всередині українського суспільства, які намагається роздмухувати російська пропаганда, насправді є штучними», – зазначають соціологи.

Крім того, 75% жителів Центру та Заходу України вважають, що навчання і в школі, і у вищих навчальних закладах має здійснюватися лише державною мовою. Ще близько 15% вважають, що навчання мовами меншин можливе на ранніх етапах (у початкових класах), але на пізніших етапах – лише українською мовою.

Дослідження проводилось впродовж 7–15 травня 2022 року методом face-to-face у семи західних (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька ) та чотирьох центральних (Вінницька, Кіровоградська, Хмельницька, Черкаська) областях України.

У опитуванні взяло участь 1000 респондентів. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%, зазначають соціологи.