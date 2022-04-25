У МОН розповіли, скільки школярів в Україні вивчають російську

Близько 450 тисяч школярів в Україні вивчають російську мову, повідомив начальник управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко в коментарі для проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

«Класи, де йде навчання лише російською мовою – таких 35, а там, де навчання і з російською, і з українською мовами – їх близько 400. У 424 закладах освіти у нас здійснюється навчання російською мовою, або повністю всі класи, або частково – є класи і з українською, і з російською мовою. Це навчання, де діти навчаються російською мовою, таких дітей загалом 82 700 в Україні. Крім того, є ще 3 951 заклад загальної середньої освіти, де вивчається російська мова. Таких дітей, які вивчають російську мову – близько 450 000», – сказав Кононенко.

Він також розповів, що кількість дітей, які навчаються російською мовою або вивчають її в школі, постійно зменшується.

«У 2013 році було понад 1100 шкіл, де всі класи були із навчанням російською мовою. Зараз тільки 35 таких шкіл залишилося. Так само значно скоротилася кількість дітей, які вивчають російську мову», – зазначив Кононенко.

16 квітня уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь запропонував із нового навчального року прибрати із вивчення у школах предмет «російська мова» і замінити його іншими предметами (або ж через збільшення частки вивчення наявних дисциплін).

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет сказав, що підтримує таку ініціативу.