Більшість російськомовних жителів України не зазнають утисків через мову – КМІС

Більшість російськомовних жителів України не зазнають утисків через використання російської мови. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

«Не менше 85% респондентів вважають, що в Україні немає утисків російськомовного населення (зокрема, так вважають 85% етнічних росіян і 90% російськомовних жителів України)», – зазначають соціологи.

Опитування проводилось 19-24 травня 2022 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням).

Опитано 2009 респондентів від 18 років, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим) і на момент опитування перебували на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року).

16 квітня уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь запропонував із нового навчального року прибрати із вивчення у школах предмет «російська мова» і замінити його іншими предметами (або ж через збільшення частки вивчення наявних дисциплін). Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет сказав, що підтримує таку ініціативу.

В Україні все частіше пропонують не набирати класи для вивчення російської мови і замінити цей предмет у навчальних планах. Однак у деяких випадках російську мову таки будуть викладати у закладах освіти.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов назвав умови, за яких цей предмет можна вивчати у школі: якщо у класі абсолютно всі батьки погоджуються, що до навчальних планів треба включити російську мову як предмет варіативної складової, тоді її можуть викладати. Водночас, якщо викладання російської мови хочуть не всі батьки, діти не вивчатимуть цей предмет. У випадку, коли російську мову вивчатимуть, кожен урок, на думку освітнього омбудсмена, має починатися з нагадування, що Росія – це країна-агресор.