До мовного омбудсмена в 2021-му надійшли 3,5 тисячі звернень про порушення мовного закону

До секретаріату уповноваженого із захисту державної мови в 2021 році надійшло 3 574 звернення громадян про порушення законодавства про державну мову, повідомила пресслужба мовного омбудсмена.

«Найбільше звернень надійшло з Києва (557), Харківської (339), Одеської (157), Дніпропетровської (135), Запорізької (94), Донецької (87), Київської (82) та Луганської (80) областей. Найменше порушень виявлено громадянами у Чернівецькій області – 7, Рівненській – 6, Івано-Франківській – 5 і Тернопільській – 5», – йдеться в повідомленні.

Найбільш актуальними і масовими (1044) виявилися повідомлення щодо відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів і вебсайтів про надання послуг державною мовою, повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. 858 звернень стосувалися порушень безпосередньо у сфері обслуговування.

«Досить актуальною залишається тема дотримання мовного законодавства під час розміщення зовнішньої реклами та вивісок. Всього за звітний період надійшло 393 звернення. Впродовж чотирьох кварталів майже в рівній кількості надходили звернення щодо порушення мовного законодавства в органах державної влади і органах місцевого самоврядування. Так, у першому кварталі громадяни повідомили про 71 порушення, у другому – 70, у третьому – 60 та у четвертому про 61», – йдеться в повідомленні.

У третьому кварталі у зв’язку з тим, що з 16 липня набрала чинності стаття мовного закону про обов’язкове демонстрування фільмів державною мовою на телебаченні, «різко збільшилася кількість звернень щодо порушень мовного законодавства у сфері телебачення і радіомовлення – 125, тоді як у першому надійшло 21 звернення, у другому – 19, а у четвертому лише 5».

Всього, за даними секретаріату мовного омбудсмена, за чотири квартали надійшло 171 звернення, в яких порушувалися питання щодо трансляції фільмів недержавною мовою на центральних телеканалах, а також щодо відсутності перекладу державною мовою виступів та інтерв’ю спікерів.

«У сфері надання освітніх послуг у 2021 році громадяни надіслали 157 звернень щодо порушень мовного законодавства окремими педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої, вищої освіти Києва – 31, Одеської (17) та Харківської областей (14)», – йдеться в звіті.

25 квітня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», статті якого впроваджуються поетапно.

16 липня 2021 року набрали чинності норми абзаців 1-3 частини 6 статті 23 Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», якими визначено, що мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова.

16 січня 2022 року набрала чинності норма мовного закону про видання друкованих ЗМІ в Україні державною мовою.