Новорічна програма, «Свати» і «один народ». Чому деякі українські телеканали розважають глядачів російською мовою?

Програма телебачення під час новорічних вихідних знову стала предметом суперечок. Загальнонаціональні телеканали, зокрема «1+1», одні обвинувачують у потуранні русифікації та підіграванні російській пропаганді. Інші ж зауважують, що формування програмної сітки відбувається не за бажанням телеменеджерів, а на підставі запитів аудиторії.

Телевізійна програма низки загальнонаціональних каналів України у переддень Нового року та у святкову ніч побудована таким чином, що в ній переважає російськомовний продукт, заявляє у коментарі Радіо Свобода народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир В’ятрович.

За його словами, така політика телеканалів сприяє русифікації українського інформаційного простору та ствердженню наративу, що українці і росіяни «один народ», як це подають підконтрольні Кремлю ЗМІ та заявляє й сам президент президент Росії Володимир Путін.

Водночас, найбільш показовим, на думку опозиційного депутата, прикладом роботи в унісон з російською пропагандою є програмна сітка телеканалу «1+1», де протягом майже усього дня 31 грудня має транслюватися серіал «Свати-7» російською мовою. Серіал вироблений студією, пов’язаною із президентом України Володимиром Зеленським, паралельно з українським каналом також транслюватиме канал «Росія-1», обурюється В’ятрович.

Свідомо чи не свідомо вони підігрують Путіну

«Новорічна програма «1+1» просто є яскравим уособленням іншої трошки України, України під гаслом «один народ», тому що показувати протягом 9 годин серіал «Свати-7» виробництва «Кварталу-95», до якого має стосунок чинний президент та ще й російською мовою з порушенням чинного в Україні законодавства, ще й паралельно з телеканалом «Росія-1», як на мене, це є виявом того, як бачить українську культуру теперішня влада. На жаль, у цьому свідомо чи не свідомо вони підігрують Путіну.

Що стосується інших каналів, на ICTV будуть демонструватися російські мультфільми про трьох богатирів. Зумисне чи не зумисне шквал русифікації на українському телебаченні», – каже депутат.

Російськомовна новорічна розважальна програма на телебаченні обурила не лише Володимира В’ятровича. Так, політолог співкоординатор «Простору свободи» Тарас Шамайда зауважує, що трансляція телеканалами продукту орієнтованого одночасно як на українську, так і на російську аудиторію, залишає без роботи власне українських кіновиробників, які готові були би створювати україномовні фільми та серіали.

При прямому потуранні Держкіно

«Це відбувається при прямому потуранні Держкіно, яке видає дозволи на показ фільмів, і Нацради з питань телебачення й радіомовлення, яка має забезпечувати дотримання закону телеканалами», – пише Шамайда у фейсбуці.

Трансляцію російськомовних «Сватів» є свідченням деградації українського телебачення вважає оглядач Віталій Портников. До цього призводить бажання попри все заробити гроші, пише він на своїй сторінці у фейсбуці.

Російська телевізійна провінція

«Я завжди вірив що Українське телебачення має розвиватися саме українською мовою, що ми маємо створювати власний конкурентноздатний контент, що у нас буде своє телебачення, а не російська телевізійна провінція. Квартал 95 та його продукти стали символом зовсім іншого ставлення до справи, бажанням наживи за рахунок українського, готовністю створювати те, що знайде попит у путінської аудиторії», – йдеться у дописі Портникова.

Коломойський та Зеленський рулять

Відповідальними за добір програм для трансляції в останній день 2021 року на каналі «1+1» політолог Андрій Смолій називає безпосередньо власника каналу Ігоря Коломойського та президента Володимира Зеленського.

«Коломойський та Зеленський рулять. От, будете дивитись весь новий рік свати і квартал», – пише Смолій у фейсбуці.

Втім, «Свати» та «Квартал» можна і не дивитися, зауважує у коментарі Радіо Свобода медіаекспертка, заступниця шеф-редактора «Детектор медіа» Світлана Остапа.

За її словами, цього року телеканали підходять до формування святкової програми так само, як і в попередні роки, відтак дивуватися немає чому. Телевізійники орієнтуються у першу чергу на старшу аудиторію, запити якої сформовані ще Радянським Союзом, молодші ж люди не є основною аудиторією телеканалів, зазначає медіаекспертка. Водночас вона відзначає і певний прогрес – з новорічних телеефірів зникли фільми-мюзикли за участі російських зірок.

Програмування телеканалів – це не просто якась гра, це наука

Телеканали заповнюють ефір у святкові вихідні програмами, що вже були присутні в їхній програмній сітці, зазначає Світлана Остапа. Таким чином втримують аудиторію і водночас економлять кошти, каже вона. За огляду на перелічені чинники, комерційні телеканали заповнили свою новорічну програмну сітку переважно серіалами, концертами та гумористичними шоу, зазначає медіаекспертка.

«Програмування телеканалів – це не просто якась гра, це наука. Ті, хто складають свої програмні сітки, орієнтуються на свою аудиторію, тобто, що хоче бачити аудиторія. Свою аудиторію вони вивчають і добре її знають.

Слід розділяти комерційні телеканали, звісно, не будуть собі у збиток ставити щось не рейтингове, вони будуть ставити, що подобається аудиторії. Якщо ми візьмемо «1+1», звісно, частину користувачів соцмереж напружило те, що там весь день йдуть «Свати». Фейсбучна бульбашка відрізняється від глядачів «1+1». Ми не можемо вимагати від комерційного телеканалу, щоб вони показували щось, що буде для них збитковим. Канал «Україна» використовує розважальну програму «Маска», ІСТV буде використовувати гумористичну програму «Дизель-шоу».

Докори, докорами, але це професійна справа і кожен канал намагається з мінімальними затратами пройти ці свята, тому що це не просто – заповнити сітку, тим більш стільки вихідних днів», – каже Остапа.

Телеканал «1+1» ще у липні 2021 року заявив, що транслюватиме фільми та серіали мовою оригіналу, тобто у випадку «Сватів» – російською, якою серіал і був знятий. Своє рішення канал пояснив нерівними конкурентними умовами, що з'явилися після того, як набула чинності норма мовного закону України щодо мови фільмів і серіалів на українському телебаченні.

В «1+1» вважають, що внаслідок цього не в усіх учасників ринку сформувалася одностайна позиція щодо тлумачення законодавства. Тому телеканал вирішив переходити на українську мову у фільмах і серіалах поступово і пообіцяв, що інвестуватиме у якісний дубляж і контент українською мовою та спонукатиме глядача дивитися українською.

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