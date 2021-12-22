Від 16 січня друковані ЗМІ в Україні повинні видаватися державною мовою – Держкомтелерадіо

Державний комітет телебачення і радіомовлення нагадує видавцям, що з 16 січня 2022 року, відповідно до чинного законодавства, загальноукраїнські та регіональні друковані ЗМІ в Україні повинні видаватися державною мовою.

«Відповідно до закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», друковані засоби масової інформації можуть видаватись іншими, ніж державна, мовами (зокрема, російською) за умови, що одночасно з відповідним накладом видання іноземною мовою видається тираж цього видання державною. Наклад українською мовою має бути виготовлений, і обов’язкові примірники мають бути надіслані, відповідно до законодавства, навіть якщо, окрім обов’язкових примірників, більше жоден екземпляр українською не вдасться розповсюдити», – заявили у Держкомтелерадіо.

За повідомленням, розповсюдження за передплатою друкованих видань російською допускається за умови забезпечення з боку їхніх засновників можливості передплати в Україні такого самого видання державною мовою. У місці розповсюдження друкованого видання російською мовою розповсюджується такий засіб масової інформації українською, незалежно від того, чи відбувається розповсюдження на оплатній основі, чи на безоплатній, включно з безоплатним роздаванням, йдеться в повідомленні.

Також не можна вносити в друковані видання інформацію іншою мовою, зокрема оголошення чи рекламу.

«Винятки згадано в частині 5 статті 25 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»: під них підпадають англійська мова, офіційні мови Європейського союзу, кримськотатарська, мови інших корінних народів України. Російська мова у цей перелік не потрапила», – додали в Держкомтелерадіо.

Для друкованих ЗМІ, в яких у свідоцтві про реєстрацію записано місцеву сферу розповсюдження, вимога про мову видання починає діяти із 16 липня 2024 року.

За порушення вимог щодо мови друкованого видання штраф сягає від 400 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне протягом року вчинення порушення тягне за собою накладення штрафу від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Притягати порушників до адміністративної відповідальності Уповноважений із захисту державної мови зможе з 16 липня 2022 року, наголосили у Держкомтелерадіо.

16 липня цього року набрали чинності норми абзаців 1-3 частини 6 статті 23 Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», якими визначено, що мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова.

14 липня Конституційний суд України визнав конституційним закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року.