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Новини | Суспільство

Набрала чинності норма мовного закону про видання друкованих ЗМІ в Україні державною мовою

25 квітня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», статті якого впроваджуються поетапно

В Україні з 16 січня 2022 року набрала чинності норма мовного закону про те, що друковані засоби масової інформації в Україні видаються державною мовою.

Йдеться про статтю 25 закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка регламентує використання державної мови у сфері друкованих засобів масової інформації.

Відповідно до закону, друковані ЗМІ можуть видаватися іншими, ніж державна, мовами за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видається тираж цього видання також і державною мовою. Усі мовні версії повинні видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їх випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день.

Розповсюдження за передплатою друкованих ЗМІ іншими мовами допускається, якщо їх засновники забезпечать можливість передплатити таке саме видання державною мовою.

25 квітня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», статті якого впроваджуються поетапно.

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