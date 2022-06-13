Прострелені голови, звʼязані руки: на Київщині виявили ще одне масове поховання людей

У Бучанському районі Київщини поблизу одного із сіл, які перебували під окупацією російської армії, виявили масове поховання людей. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«Сімох цивільних громадян росіяни катували, а потім жорстоко стратили пострілами в голову. У багатьох жертв були звʼязані руки та прострелені коліна. Зараз ми працюємо над тим, щоб ідентифікувати загиблих», – зазначив він.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів: людей виявляли посеред вулиць, у братських могилах, підвалах та колодязях.

Україна і Захід вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.

Станом на 4 червня на деокупованих територіях Київщини, за даними МВС, було ексгумовано понад 1300 тіл мирних жителів «розстріляних і закатованих російськими військами».