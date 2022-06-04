Ексгумовано понад 1300 тіл мирних жителів Київської області, розстріляних армією РФ – МВС

Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що на сьогодні ексгумовані понад 1300 тіл мирних жителів Київської області, «розстріляних і закатованих російськими військами».

«Розстріляних і закатованих росіянами українців досі знаходять в Київській області. Станом на сьогодні ексгумували вже понад 1300 тіл мирних жителів. Після проведення слідчих дій на місці поховань їх направили в морг, де провели судово-медичні експертизи», – йдеться в повідомленні МВС у фейсбуці.

У відомстві зазначили, що при цьому особи понад двох сотень загиблих не встановлені.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів. Людей виявляли посеред вулиць, у братських могилах, підвалах та колодязях.

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Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.