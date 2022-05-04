На Київщині продовжують виявляти тіла загиблих від російської агресії мирних жителів – поліція

На Київщині в селах, які перебували під російською окупацією, знайшли ще 20 тіл загиблих мирних жителів, повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону.

«Тільки за вчора знайдено ще додатково 20 тіл загиблих людей. Це здебільшого Бородянка, це села, які знаходяться неподалік, а також із сіл Вишгородського району», – повідомив він.

За словами Нєбитова, загалом поліція знайшла, оглянула і відправила до судово-медичних установ 1235 тіл цивільних громадян.

«Більшість з них – це люди, які загинули від пострілу вогнепальної стрілецької зброї. Тому можемо сказати про масштабні злочини армії Російської Федерації на території Київської області», –сказав Нєбитов.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів. Людей виявляли посеред вулиць, у братських могилах, підвалах та колодязях.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.

30 квітня під Києвом виявили ще одне поховання закатованих і розстріляних військами РФ цивільних. Пропоховання на Київщині людей зі слідами тортур повідомлялося 2 травня.