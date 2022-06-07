«Здавав» армії РФ членів тероборони: жителя Київщини судитимуть за держзраду

Жителя Київщини, який «здавав» російській армії учасників української тероборони, судитимуть за держзраду. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«Після окупації населеного пункту, він повідомив російським військовослужбовцям про 5 односельчан з місцевої самооборони. Також вказав загарбникам організатора загону, зазначивши, що саме він надавав вказівки самооборонівцям про методи знищення російської військової техніки», – зазначають в ОГПУ.

За даними слідства, саме завдяки діям підозрюваного, окупаційні війська РФ взяли у полон учасників місцевої тероборони.

«Одягнули їм на голови шапки так, щоб вони закривали обличчя, поставили їх до паркану зі зв’язаними за спиною руками та стріляли в їх сторону імітуючи страту. Всіх полонених тримали під вартою до звільнення села», – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.



10 травня Служба безпеки України Служба безпеки України повідомила підозри у держзраді начальнику зміни заводу «Азовсталь», який «здав» російській армії схему підземних тунелів, де дислокуються українські захисники Маріуполя, та депутату райради на Сумщині, який під час окупації Тростянця закликав місцевих жителів переходити на бік армії РФ, а сам підтримував її харчами і орієнтував на місцевості.

Київщина була звільнена від російських військ 2 квітня.