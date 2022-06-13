Українське зерно прибуло до Іспанії за новим маршрутом – ЗМІ

Судно з 18-ма тисячами тонн української кукурудзи вранці 13 червня прибуло в порт на північному заході Іспанії. Це перша партія зерна з початку російського вторгнення в Україну, яка прибула до країн ЄС морським шляхом. Як повідомляє CNN, маршрут пролягав через Балтійське море.

Згідно з повідомленням, вантажне судно Alppila з кукурудзою прибуло в іспанський порт Ла-Корунья сьогодні вдосвіта і має бути розвантажене до вівторка.

Україна є четвертим за величиною експортером зерна у світі. Торік країна експортувала майже 45 мільйонів тонн зернових та зернобобових культур.

Україна нині експортує зерно двома шляхами, через Польщу та Румунію. Але днями заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік сказав агенції Reuters, що Україна веде переговори щодо створення коридору для експорту зерна і через країни Балтії.

Наразі українські морські порти заблоковані. Туреччина заявила, що готова допомогти Україні з розблокуванням портів, але українська влада побоюється, що Росія скористається морським коридором для нападу на Одесу, якщо підходи до портів будуть розміновані.

В ООН кажуть, що російське вторгнення в Україну може призвести до збільшення кількості тих, хто голодує у світі, на 18 мільйонів.

Українська влада звинувачує Росію у незаконному привласненні українського зерна на окупованих територіях. Росія це заперечує.