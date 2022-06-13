Армія РФ відтіснила ЗСУ з центру Сєвєродонецька – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про поточну ситуацію на фронті, зокрема на Донбасі.
«На Сєвєродонецькому напрямку ворог, за підтримки артилерії, вів штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, мав частковий успіх, відтіснив наші підрозділи з центру міста, бойові дії тривають. Обстрілював з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка. На Бахмутському напрямку наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте. Закріплюється по рубежу Роти – Миронівка. Для покращення тактичного положення та оволодіння панівними висотами безуспішно вів штурмові дії у напрямках Доломітне – Кодема, Доломітне – Новолуганське», – йдеться в повідомленні.
Українські військові зауважуть: основні зусилля армія РФ нині зосереджує на веденні наступальних дій задля оточення військ ЗСУ у районах міст Сєверодонецьк і Лисичанськ, блокуванні шляхів логістичного постачання з Бахмута.
Триває сто десята доба війни РФ проти України.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 4302 і поранення 5217 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 8 червня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні дані щодо загиблих – значно вищі.
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