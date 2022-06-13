Треба боєприпаси: ситуація на передовій на Миколаївщині (фотогалерея)

Голова Миколаївської ОВА закликав негайно надати міжнародну військову допомогу. «Російська армія потужніша, у них багато артилерії і боєприпасів. Поки що це війна артилерії...і в нас закінчилися боєприпаси», – сказав Кім. «Допомога Європи та Америки дуже і дуже важлива».

У міру просування російських військ углиб Донбасу президент України Володимир Зеленський знову закликав західні країни пришвидшити поставки зброї. Українські війська «роблять усе, щоб зупинити наступ, наскільки це можливо, доки достатньо важкого озброєння, сучасної артилерії – все те, чого ми просили і просимо від наших партнерів», – сказав він.