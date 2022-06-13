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Фотогалереї

Треба боєприпаси: ситуація на передовій на Миколаївщині (фотогалерея)

Голова Миколаївської ОВА закликав негайно надати міжнародну військову допомогу. «Російська армія потужніша, у них багато артилерії і боєприпасів. Поки що це війна артилерії...і в нас закінчилися боєприпаси», – сказав Кім. «Допомога Європи та Америки дуже і дуже важлива».

У міру просування російських військ углиб Донбасу президент України Володимир Зеленський знову закликав західні країни пришвидшити поставки зброї. Українські війська «роблять усе, щоб зупинити наступ, наскільки це можливо, доки достатньо важкого озброєння, сучасної артилерії – все те, чого ми просили і просимо від наших партнерів», – сказав він.

Український солдат стоїть у вирві поруч із знищеною російською військовою технікою в полі неподалік Миколаєва, 12 червня 2022 року. Цей регіон має стратегічне значення, оскільки Миколаїв, розташований на узбережжі Чорного моря, стоїть на шляху російських військ, які намагаються дістатися до великого порту Одеси
1 Український солдат стоїть у вирві поруч із знищеною російською військовою технікою в полі неподалік Миколаєва, 12 червня 2022 року.

Цей регіон має стратегічне значення, оскільки Миколаїв, розташований на узбережжі Чорного моря, стоїть на шляху російських військ, які намагаються дістатися до великого порту Одеси
Знищені російські танки та транспортні засоби у полі на Миколаївщині, 12 червня 2022 року. Заступник начальника військової розвідки України Вадим Скібіцький заявив The Guardian, що Україна програє артилерійський бій із Росією на передовій через брак артилерійських снарядів. Він сказав, що Україна здійснює від 5000 до 6000 артилерійських пострілів на день і &laquo;майже витратила всі наші боєприпаси&raquo;
2 Знищені російські танки та транспортні засоби у полі на Миколаївщині, 12 червня 2022 року.

Заступник начальника військової розвідки України Вадим Скібіцький заявив The Guardian, що Україна програє артилерійський бій із Росією на передовій через брак артилерійських снарядів. Він сказав, що Україна здійснює від 5000 до 6000 артилерійських пострілів на день і «майже витратила всі наші боєприпаси»
Український військовий, 54-річний Андрій, відпочиває в бліндажі неподалік лінії фронту&nbsp; &nbsp;
3 Український військовий, 54-річний Андрій, відпочиває в бліндажі неподалік лінії фронту 
 
Український військовий курить цигарку в окопі під час перерви між обстрілами російських сил, які намагаються взяти регіон під контроль
4 Український військовий курить цигарку в окопі під час перерви між обстрілами російських сил, які намагаються взяти регіон під контроль
Український військовий одягає бронежилет в бліндажі на передовій. Радник президента Олексій Арестович 11 червня заявив, що від початку російського вторгнення загинуло близько 10 тисяч українських військових. Цифра була наведена в інтерв&#39;ю The Washington Post. Арестович підрахував, що на добу &laquo;вмирає від 200 до 300 людей, не менше&raquo;, та цифри коливаються
5 Український військовий одягає бронежилет в бліндажі на передовій.

Радник президента Олексій Арестович 11 червня заявив, що від початку російського вторгнення загинуло близько 10 тисяч українських військових. Цифра була наведена в інтерв'ю The Washington Post. Арестович підрахував, що на добу «вмирає від 200 до 300 людей, не менше», та цифри коливаються
Малюнки та листи, надіслані дітьми українських воїнів, які служать на лінії фронту, виставлені в їдальні в бліндажі
6 Малюнки та листи, надіслані дітьми українських воїнів, які служать на лінії фронту, виставлені в їдальні в бліндажі
Український військовий готує каву в погано освітленій підземній їдальні в бліндажі на лінії фронту&nbsp;
7 Український військовий готує каву в погано освітленій підземній їдальні в бліндажі на лінії фронту 
Український військовий визирає із бліндажа
8 Український військовий визирає із бліндажа

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