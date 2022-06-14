Зеленський заявив про готовність до переговорів із Путіним: він одноосібно вирішує, чи зупиниться армія РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні президент Росії одноосібно вирішує, зупиниться російська армія чи ні, тому він готовий до переговорів із Володимиром Путіним. Про це Зеленський сказав під час онлайн пресконференції для представників ЗМІ Данії, повідомляє його пресслужба.

«Якщо Росія хоче закінчити війну – тому що вони в медіа саме так говорять, – вони повинні сісти за стіл перемовин. Стіл перемовин про Україну без України неможливий. Тому ці переговори повинні бути прямі. Можемо говорити з посередниками, можемо говорити без посередників – мені байдуже. Якщо Російська Федерація готова закінчити війну, а значить, вийти з наших територій, – у будь-який момент до такого формату я особисто готовий», – сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що потрібно використовувати всі можливості, щоб закінчити війну, «хоч би як було складно».

Крім того, президент наголосив, що від постачання Україні зброї залежить швидкість деокупації територій держави, і будь-які зволікання в цьому питанні загрожують стагнацією на фронті.

«Я вдячний, що надходить (озброєння – ред.). Але воно має надходити швидше, якщо ми всі живемо однією метою – щоб був мир, щоб не було війни у Європі і щоб ця війна Російської Федерації не пішла в інші країни, в країни Євросоюзу та країни НАТО. А що в неї такі мрії й думки є, я в цьому впевнений», – сказав голова держави.

За його словами, у разі затягування постачання зброї війна в Україні набуде стагнаційного характеру.

«Всі стоятимуть на місці. Буде просування тієї чи іншої сторони на один-п’ять кілометрів вперед, а потім – на один-п’ять кілометрів назад. Якщо буде більше зброї, яка є в нашому запиті до наших партнерів, то ми почнемо просуватися вперед», – наголосив Зеленський.

4 червня стало відомо, що Євросоюз, США і Велика Британія останні кілька тижнів регулярно проводять зустрічі, на яких обговорюють план припинення війни Росії проти України шляхом переговорів.

За словами співрозмовників американського телеканалу CNN, під час зустрічей, зокрема, обговорювали план Італії, який передбачає повну автономію Криму та Донбасу, за умови визнання Москвою цих територій частиною України.

Як пише CNN, мета цих зустрічей – визначити приблизні параметри плану мирного врегулювання, який можна було б запропонувати Україні для подальшого обговорення.

17 травня радник голови Офісу президента та член делегації України на переговорах із Росією Михайло Подоляк у коментарі Радіо Свобода повідомив, що ​політичні переговори між Україною та Росією наразі «на паузі» і продовжаться, коли «буде конкретика».