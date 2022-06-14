«Росії треба знайти місце в світі» – Кіссінджер знову висловився щодо війни РФ проти України

В інтерв’ю британському виданню The Times Генрі Кіссінджер заявив, що для досягнення стійкого миру Заходу необхідно знайти місце в світі для України та Росії, «якщо ми не хочемо, щоб Росія стала форпостом Китаю в Європі».
Колишній радник президента США з національної безпеки Кіссінджер, якому у травні виповнилося 99 років, зазначив, що Китай є остаточним суперником США, оскільки «двома країнами керують несумісні внутрішні системи».
Через порівняні економічні ресурси обох держав та високий технологічний розвиток, ця потенційна Холодна війна може бути страшніша за попередню, яка була між Західним світом та Радянським Союзом.
«Очікування, поки Китай стане західним» більше не є правдоподібною стратегією, вважає він. «Я не вірю, що світове панування – це китайська концепція, але може статися, що вони стануть такими потужними. І це не в наших інтересах», – сказав Кіссінджер в інтерв’ю виданню.
Зеленський став неочікуваним президентом. А потім зіткнувся зі спробою Росії повернути Україну в абсолютно залежне та підлегле положення. І він згуртував свою країну та світ. Це його велике досягненняГенрі Кіссінджер
Кіссінджер зазначив, що президент України Володимир Зеленський неочікувано став президентом, але зміг впоратися із роллю, яка випала на його долю.
«Немає сумніву, що Зеленський виконав історичну місію. Він походить із середовища, яке ніколи не з’являлося в українському керівництві в жодний період історії. Він був неочікуваним президентом, обраним через розчарування внутрішньою політикою. А потім він зіткнувся зі спробою Росії повернути Україну в абсолютно залежне та підлегле положення. І він згуртував свою країну та світ. Це його велике досягнення», – сказав він.
Проблема президента Росії Володимира Путіна, цитує видання Кіссінджера, полягає в тому, що «він є главою країни, що занепадає», і сам «він втратив почуття міри в цій кризі». Кіссінджер наголошує, що виправдань тому, що він зробив в Україні, немає.
Водночас Кіссінджер, як випливає зі статті, переконаний, що рішення не надавати Україні план дії щодо членства в НАТО на саміті в Бухаресті в 2008 році було правильним. Сам він активно виступав за те, щоб закріпити Україну в нейтральному статусі, який був у Фінляндії.
Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, зокрема, вважає, що ненадання цього статусу Україні та Грузії було однією з найбільших помилок НАТО.
«І цей розкол всередині НАТО надіслав неправильний сигнал Путіну, який напав на Грузію через кілька місяців у серпні 2008 року», – сказав він в інтерв’ю Foreign Policy.
Нещодавно Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ до НАТО.
Кіссінджер сказав, що НАТО створене для «протистояння агресивній Росії», успішно діє у допомозі Україні, але може бути не настільки дієвим у протистоянні загрозам, які надходять із Близького Сходу чи Азії.
Поки пан Кіссінджер пропонує згодувати крокодилу праву ногу, аби він на деякий час забув про голод, Гілларі Клінтон звучить голосом розуму – «Росія давно перейшла всі червоні лінії»Михайло Подоляк
«Вони зібралися разом щодо України, тому що це нагадувало [старіші] загрози, і вони зробили дуже добре, і я підтримую те, що вони зробили», – вказав він.
Радник Офісу президента України Михайло Подоляк розкритикував позицію Кіссінджера і натомість згадав про заяви колишнього держсекретаря США Гілларі Клінтон. «Поки пан Кіссінджер пропонує згодувати крокодилу праву ногу, аби він на деякий час забув про голод, – пише Подоляк у твітері. – Гілларі Клінтон звучить голосом розуму – «Росія давно перейшла всі червоні лінії». Переговори можливі лише із сильної позиції. Для цього потрібен паритет зброї. Іншого шляху не існує».
Раніше, як писав Голос Америки, під час Економічного форуму у Давосі Кіссінджер вказав, що мирна угода між Україною й Росією мала б передбачати повернення до ситуації, яка була перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну, тобто до 24 лютого.
Кіссінджер, який працював в адміністраціях двох американських президентів Річарда Ніксона та Джерельда Форда, закликав країни Заходу припинити спроби завдати нищівної поразки російським військовим в Україні та дозволити Росії залишити за собою Крим, який Росія відібрала в України в 2014 році.
«Продовження війни за межами цієї точки буде вже не про свободу України…, а про нову війну проти самої Росії», – сказав він.
Тоді ці заяви спричинили бурхливу реакцію серед представників широкого політичного спектру.
Зокрема, американський сенатор-демократ Джо Менчин, виступаючи у Давосі, заявив, що позиція США – щоб Україна закінчила цю війну перемогою, а не угодою.
«Ми повністю віддані підтримці України усіма способами, які можливі, допоки є допомога інших країн НАТО і решти вільного світу. Ми всі в цьому – разом. І я особисто повністю відданий тому, щоб бачити Україну до кінця з перемогою, а не вирішувати ситуацію якоюсь угодою», – сказав він.
Колишній конгресмен від Республіканської партії у штаті Міссурі Том Коулмен назвав пропозицію Кіссінджера проявом слабкості.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 4395 і поранення 5390 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 12 червня, повідомили в УВКПЛ ООН. Серед загиблих – 275 дітей, серед поранених – 451.
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