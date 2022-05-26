«Злякалися перемоги України» – євродепутатка про те, чому деякі політики закликають «зберегти обличчя» Путіну

Деякі європейські політики бояться перемоги України у війні з Росією, яка може призвести до змін у самій Європі і Європейському союзі, а відтак закликають «зберегти обличчя» президентові Росії Володимиру Путіну. Таку думку в ефірі Радіо Свобода висловила депутатка Європейського парламенту від Литви Раса Юкнявічене.

«Я бачу такі тенденції, що після того, як минуло кілька місяців війни, політики почали говорити такі речі (про необхідінсть «зберегти обличчя» президенові Росії – ред.) Можливо, деякі політики злякалися перемоги України, бо тоді сама Європа і Європейський союз можуть стати іншшими. Бо такі країни, як Польща, країни Балтії, Чехія, Словаччина, разом з Україною, у майбутньому можуть сильно змінити ситуацію в Європі і політика Європи може стати зовсім іншою, особливо – стосовно Росії. Політика Макрона, політика Меркель, політика всіх – від лівих до правих – провалилася (стосовно Росії – ред.) Ці три місяці ми думали, що люди самі усвідомлять ці помилки і не будуть їх повторювати, але коли, я чую такі голоси, як Макрона і Берлусконі про те, що треба «зберігати обличчя» Путіну – це тривожно», – сказала Юкнявічене.

В інтерв’ю італійському каналу Rai 1 президент України Володимир Зеленський розповів, що французький президент Емманюель Макрон «підштовхував» його погодитися на поступки Володимирові Путіну, аби той зміг «зберегти обличчя». «Ми не готові зберігати щось комусь та втрачати за це наші території. Мені здається, це несправедливо», – сказав Зеленський.

Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, хоч і засудив вторгнення Росії в Україну, але заявив, що «мир має бути досягнутий якнайшвидше» і що Європа має спробувати «переконати українців прийняти запити Путіна».

Крім того, колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер у Давосі сказав, що мирна угода між Україною та Росією мала б передбачати повернення до ситуації, яка була перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну, тобто до 24 лютого. Ці слова чимало коментаторів потрактували як заклик до українських територіальних поступок в обмін на мир з Росією.