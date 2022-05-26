Війська РФ беруть в оточення Сєвєродонецьк: які загрози? Хто хоче капітуляції України?

Можливий штурм Сєвєродонецька

Російські війська можуть провести наземний штурм для захоплення Сєвєродонецька найближчими днями. Такий прогноз озвучили в американському Інституті вивчення війни (ISW). На думку аналітиків, російські війська визначили пріоритетне просування на схід і захід від Попасної, щоб перерізати українські наземні лінії комунікації на північний захід від Сєвєродонецька і завершити оточення Луганської області. Росіяни, ймовірно, увійшли в Лиман і можуть використовувати його для координації просування на південний схід від Ізюма для початку наступу на Сіверськ.

Чи можуть українські війська опинитися в «котлі»? Говоримо про це в етері Свобода Live о 18:00.



Пропозиція Генрі Кісінджера. Хто за нею стоїть?

Колишній держсекретар США 98-річний Генрі Кісінджер на Всесвітньому економічному форумі в Давосі закликав Україну зупинитися на кордонах до 23 лютого 2022 року і розпочати переговори з Росією щодо статусу окупованої частини Донбасу та анексованого Криму.

«Європейські лідери не повинні втрачати з уваги більш тривалих відносин, не повинні ризикувати підштовхуванням Росії до постійного альянсу з Китаєм», - заявив він. Подібні заяви останнім часом чутні й від інших західних лідерів.

Хто хоче, щоб Україна пішла на територіальні поступки? Про це у програмі Свобода Live