На Заході гостро критикують Кісінджера, який «запропонував Україні поміняти території на мир»

Колишній радник президента США з національної безпеки Генрі Кіссінджер під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі запропонував, що мирна угода між Україною й Росією мала б передбачати повернення до ситуації, яка була перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну, тобто до 24 лютого.

Він вважає, що Захід має дозволити Росії залишити за собою Крим, який Росія відібрала в України в 2014 році.

«Продовження війни за межами цієї точки буде вже не про свободу України… а про нову війну проти самої Росії», – вважає Генрі Кіссінджер, який працював в адміністраціях двох американських президентів Річарда Ніксона та Джерельда Форда.

98-річний політик закликав країни Заходу припинити спроби завдати нищівної поразки російським військовим в Україні.

Американський сенатор-демократ Джо Менчин, виступаючи у Давосі, заявив, що позиція США – щоб Україна закінчила цю війну перемогою, а не угодою.

«Ми повністю віддані підтримці України усіма способами, які можливі, допоки є допомога інших країн НАТО і решти вільного світу. Ми всі в цьому – разом. І я особисто повністю відданий тому, щоб бачити Україну до кінця з перемогою, а не вирішувати ситуацію якоюсь угодою. Не думаю, що це наша позиція, і вона не повинна такою бути», – зазначив сенатор Джо Менчин, виступаючи на одній із панелей Всесвітнього економічного форуму.

Колишній конгресмен від Республіканської партії у штаті Міссурі Том Коулмен вважає пропозицію Кісінджера проявом слабкості.

«Доктрина Кіссінджера – мир через слабкість», – написав він у твітері.

Відреагував на рекомендацію Кіссінджера і голова уряду Нідерландів.

«Боюся, що по телебаченню зараз я маю офіційно заявити, що я не погоджуюсь із Генрі Кіссінджером», – заявив Марк Рютте в ефірі американського каналу CNBC.

Членкиня Палати представників від штату Вайомінг від Демократичної партії Карлі Провенза, коментуючи пропозицію Кіссінджера, очевидно, згадує участь США у Камбоджі: «Генрі Кіссінджер повинен отримувати лише рядки в пресі, коли його описують як воєнного злочинця, відповідального за геноцид», – заявила конгресвумен у Вайомінгу.

Конгресмен-демократ Джеррі Коннолі доповнює: «Це від людини, яка дала нам Пол Пота, Піночета та фальшиву мирну угоду після продовження В’єтнамської війни на п’ять років», – зазначив у твітері Коннолі.

Пол Пот був прем’єр-міністром Камбоджі, який вважав себе учнем Сталіна. Під час його правління був організований геноцид у Камбоджі, який супроводжувався масовими репресіями, депортаціями та голодом.

На думку деяких істориків, військовий наступ США у Камбоджу 1973 року – за правління президента Ніксона – сприяв тому, що до влади у Камбоджі прийшли червоні кхмери та Пол Пот. Генрі Кіссінджер у той час відігравав ключову роль у закордонній політиці США як радник президента із національної безпеки.

Чимало критики на адресу Кісінджера звучить і в експертному середовищі.

Президент Ради із міжнародних відносин у США Річард Хаас вважає, що пропозиція Кіссінджера не вигідна ні Україні, ні Росії.

«У Давосі Генрі Кіссінджер виступив за повернення до попереднього статусу-кво. Ймовірно, до ситуації лютого 2022 року. Швидше за все, це відкинула Україна, бо надто багато від чого треба відмовитись. І Путін – бо це надто мало дає Росії. Все це свідчить про тривалу війну», – зазначив американський експерт.

Експерт «Атлантичної ради» Андрес Ослунд вважає «єдиним логічним завершенням війни – це коли Путін втратить владу в Росії».

«Єдина проблема, яка була і є, – це Путін. Він потребує війни, щоб виправдати свої репресії та посилити імперські настрої заради своєї популярності», – пише у твітері Ослунд.

Він додає: «Якщо він не втратить владу в Москві, Путін має бути розбитий і вигнаний з України. Українці це розуміють. А неосвічені або цинічні персонажі в Італії, Франції, Німеччині та Кіссінджер мають замовкнути й прокинутися».

«Кіссінджер – один з найбільш високооплачуваних політичних консультантів у світі. Якщо він каже, що Україна має віддати Росії (тобто Путіну) територію, відразу виникає питання: скільки йому за це (і як) заплатив Путін. Йому 98 років, скоро буде 99, і все ще бореться за останній долар. Як сумно», – емоційно коментує Ослунд позицію колишнього радника президента США з нацбезпеки.

Катерина Ющенко, колишня перша леді України, згадує, як наприкінці 80-х Кіссінджер не вірив у незалежність України.

«У січні 1988 року я відвідала лекцію Кіссінджера в фонді Heritage. Тоді він сказав, що СРСР не розпадеться, що ми швидше побачимо незалежну Каліфорнію, ніж незалежну Україну. І через 4 роки я бачила, як він у Києві намагався укласти угоду, щоб бути радником нашого першого президента», – ділиться спогадами Катерина Ющенко.

Менш активно висловлюють позицію прихильники Кіссінджера. Один з них – Майкл Салла, колишній професор політичних наук у США, а нині – автор і публіцист.

На його думку, допомога західних країн Києву, до якої закликали у Давосі політики та експерти, може призвести до війни США з Росією.

«Сенатор Джо Манчин на засіданні Всесвітнього економічного форуму сказав, що США і НАТО повинні допомогти Україні перемогти Росію на полі бою, а не шукати рішення шляхом переговорів. Провідні демократи стали розпалювачами війни, які ведуть США до відвертої війни з Росією. Це божевілля», – пише у твітері колишній професор Салла.

Як повідомила Українська служба «Голосу Америки», напередодні 98-річний Генрі Кіссінджер висловив думку, що внаслідок російської війни в Україні міжнародній спільноті необхідно буде шукати домовленості з Росією. Ці слова чимало коментаторів потрактували як заклик до українських територіальних поступок в обмін на мир з Росією.