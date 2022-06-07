Меркель назвала війну Росії в Україні «великою трагедією»

Колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель 7 червня заявила, що намагалася не допустити переростання ситуації в Україні у повномасштабний конфлікт.

Даючи своє перше велике інтерв’ю після звільнення з посади, Меркель сказала, що відчуває «великий сум», що німецько-французькі зусилля довкола Мінських мирних угод з Росією не увінчалися успіхом. Себе ж у цьому Меркель не звинувачує.

«Дипломатія не є неправильною тільки тому, що вона не спрацювала. Тому я не розумію, чому я маю говорити, що це було неправильно, і я не вибачатимуся за це», – сказала вона в інтерв’ю, яке транслювалося на ARD.

За її словами, хоча мирний процес так і не увінчався успіхом, він «приніс певний спокій», що дало Україні кілька років, щоб розвиватися та зміцнювати свої збройні сили.

Говорячи про поточну ситуацію, Меркель заявила, що «жорстока зневага Росією міжнародним правом немає виправдання».

Напад РФ на Україну був великою помилкою, сказала Меркель, спитавши, що можна було зробити по-іншому.

«Чи могли ми зробити більше, щоб запобігти цьому, тому, що я зараз називаю великою трагедією?», – сказала Меркель.

Вона зазначила, що була проти плану прийняття України в НАТО, бо хотіла запобігти ескалації з Росією і тому, що Україна не була готова приєднатися до альянсу. Меркель також сказала, що не була наївною щодо «ненависті» президента Росії Володимира Путіна до західної демократичної моделі, заявивши, що кілька разів попереджала своїх колег про це.

Під час свого перебування на посаді Меркель вважала за важливе підтримувати зв’язки з Путіним, оскільки відстоювала комерційний і прагматичний підхід щодо Москви. Але її політика щодо «Північного потоку-2» зазнала різкої критики через посилення залежності Німеччини від російських енергоресурсів. Трубопровід будувався під час перебування Меркель при владі, але його введення в експлуатацію було заблоковане після вторгнення Росії.

67-річна Меркель пішла у відставку минулого року після того, як з 2005 по 2021 рік обіймала посаду канцлера Німеччини, представляючи Християнсько-демократичний союз (ХДС). В останні місяці вона казала, що не хоче виступати публічно як відставний лідер, який не повинен ззовні втручатися у роботу свого наступника Олафа Шольца із Соціал-демократичної партії.

Минулого тижня Меркель нарешті заявила, що підтримує всі зусилля уряду Німеччини, Європейського союзу, США, НАТО, G7 та ООН, спрямовані на те, щоб «покласти край цій варварській агресивній війні з боку Росії».