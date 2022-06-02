Меркель вперше публічно засудила військове вторгнення Росії та підтримала Україну

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель у першому публічному виступі за пів року засудила російське військове вторгнення та підтримала право України на оборону, передає видання Zeit Online.

«Я солідарна з Україною, атакованою Росією, та підтримую її право на самооборону», – заявила Меркель і додала, що підтримує всі заходи, які вживає Німеччина та інші країни ЄС, а також США, НАТО, G7 та ООН.

Меркель заявила про «варварську війну», якій треба якнайшвидше покласти край, і зазначила, що війна в Україні «стала занадто кричущим порушенням міжнародного права в історії Європи після закінчення Другої світової війни».

Меркель нагадала про жертви серед мирного населення: «Приклад цього жаху – Буча».

Політику щодо Росії, яку Меркель проводила на посаді канцлера, вона не коментувала.

Наприкінці 2021 року Ангела Меркель пішла з посади канцлера Німеччини, яку займала 16 років.

У квітні президент України Володимир Зеленський запросив ексканцлера Німеччини Ангелу Меркель та колишнього президента Франції Ніколя Саркозі у Бучу. Українське МЗС заявило, що ухвалене у 2008 році рішення Німеччини та Франції про відмову Україні у вступі до НАТО було «стратегічною помилкою». Речник Меркель сказав, що вона так не вважає.