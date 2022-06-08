Норвегія передала Україні 22 гаубиці, надалі про передачу зброї можуть не оголошувати

Норвегія передала Україні 22 самохідні гаубиці M109, включаючи запасні частини, боєприпаси й інше спорядження, повідомило 8 червня норвезьке Міністерство оборони.

За повідомленням, Норвегія також навчала українських солдатів, як користуватися цими системами. Це навчання проходило в Німеччині.

«Це вагомий внесок, який дуже затребуваний Україною», – заявили у відомстві.

«Уряд Норвегії чекав, щоб публічно оголосити про цю пожертву з міркувань безпеки», – йдеться в повідомленні. Надалі про передачу озброєнь можуть не оголошувати і не коментувати, додали в міністерстві.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що самохідні гаубиці М109А3, надані у рамках міжнародної технічної допомоги Норвегією, вже перебувають на передовій.