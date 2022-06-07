«Книга катів» – Зеленський анонсував запуск інформсистеми про воєнних злочинців РФ

Наступного тижня в Україні очікується запуск спеціальної «Книги катів» – інформаційної системи, у якій збиратимуть підтверджені дані щодо воєнних злочинців і злочинців із російської армії, повідомив у нічному відеозверенні президент Володимир Зеленський.

«Я неодноразово наголошував, що всі вони обов’язково понесуть відповідальність. І ми крок за кроком до цього наближаємося. Створення такої інформаційної системи триває вже певний час. Це конкретні факти про конкретних людей, які винні у конкретних жорстоких злочинах проти українців. І така «Книга катів» є однією з основ не тільки відповідальності безпосередніх виконавців воєнних злочинів – солдатів окупаційної армії, але й їхніх командирів. Тих, хто віддавав накази. Тих, хто зробив можливим усе, що вони наробили в Україні. В Бучі, в Маріуполі, в усіх наших містах, в усіх громадах, до яких дотягнулися», – сказав Зеленський.

2 березня Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду оголосив про початок розслідування щодо скоєння на території України воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду.

Попри численні свідчення, Росія не визнає відповідальність своїх військових у воєнних злочинах.